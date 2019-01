Se v Venezueli obeta državljanska vojna? Predsednik parlamenta se je uprl diktatorju Maduru in se ok Demokracija Predsednik venezuelskega parlamenta Juan Guaido se je danes razglasil za začasnega predsednika države. "Uradno prisegam za predsednika države, da bi dosegel končanje nasilne prilastitve oblasti," je dejal pred več tisoč protivladnimi protestniki v Caracasu. ZDA in Organizacija ameriških držav so ga že priznale kot začasnega predsednika.

