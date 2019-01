Kdo vse je priznal novega predsednika Venezuele? topnews.si Številne latinskoameriške države so priznale opozicijskega voditelja Juano Guaida za začasnega predsednika Venezuele po zgledu ZDA, z nekaj izjemami Mehiko, Kubo in Bolivijo. Predsednik venezuelskega parlamenta Juan Guaido je med protivladnimi protesti po vsej državi sporočil, da začasno prevzema predsedniške dolžnosti. ZDA so takoj priznale Guaida za začasnega predsednika, na kar se je venezuelsk...

