Dan spomina na žrtve holokavsta letos tudi poziv k zaščiti človekovih pravic Radio Ognjišče

27. januar je mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Na današnji dan pred 74 leti so sovjetski vojaki osvobodili preživele v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Združeni narodi letos ob dogodkih, ki se v spomin na žrtve nacističnega in fašističnega pomora po svetu in tudi v Sloveniji vrstijo že več dni, pozivajo k zaščiti človekovih pravic....

