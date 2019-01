Mineva 74 let od konca Auschwitza SiOL.net Danes je mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta - pred 74 leti so sovjetski vojaki osvobodili preživele v koncentracijskem taborišču Auschwitz. ZN letos ob dogodkih, ki v spomin na žrtve nacističnega in fašističnega pomora po svetu in v Sloveniji potekajo te dni, pozivajo k zaščiti človekovih pravic in opozarjajo na porast antisemitizma.

