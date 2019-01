Komunisti so veliki sovražniki Judov: Ivan Maček Matija požegnal uničenje sinagoge, levičarji pa so Demokracija V Časniku so ob letošnjem dnevu spomina na holokavst izpostavili pomenljiv naslov osrednje prireditve in ob tem navedli lanskoletna razmišljanja kolumnista Bernarda Nežmaha o takratni prireditvi, ki jo je organizirala kar ZZB NOB, katere prvi predsednik je bil Ivan Maček Matija. Ta se je že med vojno objemal z italijanskimi fašisti, po vojni pa je požegnal rušenje sinagoge v Prekmurju, od koder se ...

