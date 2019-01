Stopnice pri naših sosedih, na katerih je umrlo ogromno ljudi SiOL.net Tako imenovane "stopnice smrti" v Avstriji so bile nekdaj najbolj zloglasen del koncentracijskega taborišča Mauthausen-Gusen, danes pa so eden od simbolov nacističnega sistematičnega pomora milijonov Judov in pripadnikov nekaterih drugih etničnih skupin med drugo svetovno vojno. Ob današnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta smo poiskali nekaj pomembnih fotografij, ki opozarjajo na gro...

Sorodno























Oglasi Omenjeni Adolf Hitler

Avstrija

Madžarska

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Dejan Prešiček

Marjan Šarec

Domen Prevc

Boštjan Kline