(VIDEO) Začasni predsednik Venezuele Juan Guaido se tajno pogaja z vojsko topnews.si Predsednik opozicijskega parlamenta Venezuele Juan Guaido, ki se je razglasil za začasnega predsednika Venezuele, je dejal, da je opozicija v pogovorih z vojsko in uradniki, da bi z oblasti umaknili predsednika Nicolasa Madura. Guaido je za Washington Post dejal, da se pogajanja odvijajo tajno. “Vodimo pogajanja z uradniki, civilisti in vojsko … To je zelo […]

