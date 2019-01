Krvava slika Madurovega režima: Ubili že več kot 40 protestnikov! Nova24TV V protivladnih protestih in nemirih, ki so pretekli teden izbruhnili v Venezueli, je skupno umrlo 43 ljudi, so danes sporočili Združeni narodi. Najmanj 26 ljudi je umrlo za posledicami strelnih ran, ki so jim jih zadali pripadniki provladnih oboroženih skupin med protivladnimi protesti med 22. in 25. januarjem. Umrl je tudi pripadnik venezuelske narodne garde, […]

