ZN: Med protivladnimi protesti v Venezueli od prejšnjega tedna umrlo 43 ljudi RTV Slovenija Kot so sporočili Združeni narodi, je med protivladnimi protesti, ki so prejšnji teden izbruhnili v Venezueli, skupno umrlo 43 ljudi. Samooklicani predsednik Juan Guaidó pravi, da v Venezueli vlada diktatura, ZDA pa so proti njej uvedle nove sankcije.

