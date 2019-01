Kitajska in Rusija kritični do novih ameriških sankcij proti Venezueli Dnevnik Kitajska in Rusija sta danes kritizirali nove sankcije, ki so jih ZDA v ponedeljek uvedle zoper venezuelsko državno naftno družbo PDVSA. Medtem ko v Moskvi opozarjajo na nezakonitost novih sankcij, v Pekingu svarijo, da bodo sankcije prizadele...

Sorodno





Oglasi