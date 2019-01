Tožilstvo začelo preiskavo proti samooklicanemu začasnemu predsedniku Juanu Guaidu topnews.si Venezuelsko državno tožilstvo meni, da je samooklicani začasni venezuelski predsednik Juan Guaido odgovoren za nasilje na protestih, zamrznili so mu lastnino in prepovedali odhod iz države. Venezuelski državni tožilec Tarek William Saab je izjavil, da je tožilstvo sprožilo preiskavo proti predsedniku parlamenta in samooklicanemu začasnemu predsedniku Juanu Guaidoju. “Predsedniku Vrhovnega sodišča ...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Saab

Venezuela

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boris Kobal

Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Jernej Pikalo