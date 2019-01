Dončić po tekmi pozdravil blizu 100 slovenskih navijačev, ki so navijali zanj v MSG 24ur.com Luka Dončić in soigralci so zmagali v New Yorku, zmage se je veselila tudi do zdaj največja skupina slovenskih navijačev v zgodovini te dvorane, zbralo se jih je približno 100. Po tekmi se je slovenski zvezdnik srečal z njimi, v pogovoru s Tadejo Lampret pa je spregovoril tudi, kaj mu pomeni navijaška podpora.

