Luke Dončića niso izbrali med rezerve za all star Govori.se Kljub visokemu številu glasov, ki jih je Luka Dončić dobil od navijačev in tudi novinarjev in igralcev, ga trenerji lige NBA v svojem glasovanju niso uvrstili med sedem rezerv za ekipo zahoda tekme vseh zvezd NBA. Ta bo 17. februarja v Charlottu v Severni Karolini.

