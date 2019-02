Luka Dončić odprl dušo: Očitno to ni dovolj #video SiOL.net Čeprav Luka Dončić na dvoboju v Detroitu ni stopil na parket, saj so bile bolečine v gležnju prehude, je bil po tekmi najbolj iskan sogovornik v taboru Dallasa. Novinarje je zanimalo veliko. Vse od sproščenega pozdrava z novopečenim soigralcem Kristapsom Porzingisom pa do tega, da je ostal brez vstopnice za nastop na tekmi vseh zvezd. Mladi Slovenec je odprl dušo in se navijačem zahvalil za podporo.

Sorodno





















































Oglasi