V Dallas prihaja Porzingis Primorske novice Letos najslabša ekipa lige NBA New York Knicks je v menjavi igralcev v Dallas poslala svojega latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, kjer naj bi s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem tvorila nov super-dvojček lige NBA, podobno kot sta to nekoč Kobe Bryant in Shaquille O'Neil.

