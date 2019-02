Avstralci brez praske, Srbi s težavo prek Uzbekistana. SiOL.net Štiriindvajset teniških reprezentanc je začelo dvoboje 1. kroga Davisovega pokala, ki poteka v novem formatu. Zmagovalci teh dvobojev bodo napredovali na zaključni turnir konec novembra v Madridu, kjer jih čakajo polfinalisti lanske sezone in dve povabljeni reprezentanci. Avstralci so bili proti Bosni in Hercegovini suvereni, Uzbekistanci pa so proti Srbiji težko prodali kožo.

