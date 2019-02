Japonec Ryoyu Kobayashi (224 in 234 m, 427 točk) je slavil na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v nemškem Oberstdorfu in z deseto zmago v sezoni še povečal skupno vodstvo. Drugi je bil Nemec Markus Eisenbichler (219,5 in 337,5 m, 207,1), tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft (213 in 229 m, 421,7).



