Slovenci so bili v sneženju preveč agresivni Dnevnik Na tekmah za svetovni pokal v smučarskih poletih v Oberstdorfu je bil najboljši Slovenec Timi Zajc z devetim in trinajstim mestom. Zmagala sta Japonec Rjoju Kobajaši, desetič v sezoni, in Poljak Kamil Stoch, prvič v letošnji zimi.

