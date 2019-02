Kopitar kot v najboljših letih, "izdajalca" Rusa izžvižgali, a jih je utišal #video Sportal Hokejisti Los Angeles Kings so na gostovanju v Newarku napolnili mrežo New Jersey Devils in z visoko zmago 5:1 zadržali upanje na preboj na višja mesta, ki zagotavljajo nastop v končnici. Eden največjih junakov večera je bil kapetan kraljev Anže Kopitar. Na dvoboju, ki so ga zaznamovali žvižgi, naperjeni njegovemu soigralcu Ilji Kovalčuku, je prispeval tri podaje. Zvezdnik Washingtona Aleks Ovečki...

Sorodno





Oglasi