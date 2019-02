Hokejisti Los Angeles Kings se na vzhodni obali ZDA dobro znajdejo. Potem ko so po podaljšku premagali New York Rangers, so se znesli še nad New Jersey Devils in slavili s 5:1. Tyler Toffoli, ki je dosegel odločilni gol proti rangerjem, je zadel dvakrat v razmaku 35 sekund v zadnji tretjini, slovenski as Anže Kopitar pa je k zmagi dodal tri podaje.