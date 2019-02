Štuhčevi proga v Areju všeč in upa, da bo še hitrejša Sportal Ilka Štuhec na 45. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Areju pričakuje, da bo lahko na smukaški progi razvila hitrost, ki jo bo pripeljala do uspeha in želene ter pričakovane uvrstitve na oder za zmagovalke.

