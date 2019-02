Temna preteklost, svetla sedanjost Dnevnik Spomin na Are zmrazi. Minus trideset stopinj Celzija in popoln slovenski rezultatski polom. Takšna je bila večina dni na zadnjem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, ki je potekalo v Skandinaviji. Dvanajst let je sicer dolga doba, a ne toliko, da...

Sorodno













































Oglasi