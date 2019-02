Tekmovali bodo tudi smučarji iz Kenije, s Haitija in Timorja Dnevnik Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Areju na Švedskem bo zadnje za Lindsey Vonn in Aksla Lunda Svindala. Vloga prvih zvezdnikov pripada Mikaeli Shiffrin in Marcelu Hirscherju, med 77 sodelujočimi državami pa bodo največjim favoritom za medalje...

