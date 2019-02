Tit Štante v snežnem žlebu do 16. mesta Sportal Na svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu v Park Cityju so se končale kvalifikacije v snežnem žlebu. Slovenijo je zastopal Tit Štante, ki je v konkurenci 30 tekmovalcev z oceno 53,50 točke zasedel 16. mesto. To je bilo premalo za uvrstitev v finale, v katerem bo nastopilo deset najboljših iz kvalifikacij.

