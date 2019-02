Košir peti in deseti, medalja Mastnaka Gorenjski glas Kranj – V ameriškem Park Cityju te dni poteka 13. svetovno prvenstvo FIS v deskanju na snegu. V torek so se v boj za odličja paralelnega veleslaloma podali Tim Mastnak, Rok Marguč, Žan Košir in Gloria Kotnik. Mastnak je z vrhunskimi vožnjami...

Sorodno





Oglasi