Štante 16. na SP v deskanju Adrenalin Štante 16. na SP v snežnem žlebu v deskanju na snegu V ameriškem Park Cityju se je ob izredno slabih vremenskih razmerah nadaljevalo svetovno prvenstvo v deskanju na snegu. Po odpovedi preizkušenj v skokih, na katerih bi morala tekmovati Urška Pribošič in Naj Mekinc, so na vrsto prišle kvalifikacije v snežnem žlebu in s tem [&hellip

