Pet od šestih doslej analiziranih vzorcev poljskega mesa ustreznih RTV Slovenija Preiskave so pokazale, da je pet od štirinajstih vzorcev poljskega mesa ustreznih, v vzorcu mesa za kebab, za katerega je bil že v sredo po ugotovitvi salmonele sprožen postopek umika in odpoklica, pa so našli še nedopustne sledi zdravil.

