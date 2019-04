(VIDEO) “Nisem pooblaščen, da dajem te izjave”- Matej Tonin na vprašanje Topnews, kako so posnetki T topnews.si Maratonska seja KNOVS-a – Komisije za nadzor nad obveščevalnimi službami, ki je trajala od osmih zjutraj do 14 30 ure, ko se je pred novinarji ob večkratni preložitvi tiskovne konference pojavil Matej Tonin. Sejo so namreč vmes prekinili, ker so člani komisije odšli na sedež Sove, kjer so si, kot je potrdil Tonin, ogledali oziroma […]

