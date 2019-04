Na domnevno oziroma morebitno vpletenost predsednika vlade Marjana Šarca in njegovega kabineta pri "dostavi" tajnih obveščevalnih prisluhov Sove na Pop TV, zaradi Šarčeve politične agende, so po vnovičnem izbruhu arbitražne afere opozorili že najmanj štirje povsem različni mediji, od portala, ki ga pravkar berete, do časopisa Dnevnik in tednika Reporter. Zdi se, da je Šarčeva in Pop TV-jevska part ...