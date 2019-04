Mariborčani premagali Domžale z 1:0 Lokalec.si Nogometaši Maribora so v 27. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Domžale z 1:0 (0:0). Čeprav so bili Domžalčani v prvem polčasu boljši tekmec, pa so na koncu vseeno Ljudski vrt zapustili brez točkovnega izkupička. Po dveh zaporednih zmagah so tokrat doživeli poraz po zaslugi avtogola Gabra Dobrovoljca v izdihljajih tekme. Štajerci, ki so neporaženi že na […]

