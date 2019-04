Nogometaši Krškega so v 27. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Gorico z 2:1 (1:1). Krčani, ki jih po novem vodi Hrvat Andrej Panadić, so pred gostovanjem v Novi Gorici zmagali le trikrat, zadnjič v 18. krogu, ko so ugnali prav Gorico. Zdaj so to ponovili in v obračunu zadnjeuvrščenih ekip na prvenstveni lestvici vknjižili točke, ki jim še dajo upanje, da ujamejo vsaj še kvalifik ...