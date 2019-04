Novi trener Olimpije Hadžić: Igralci me imajo radi, a …#video SiOL.net Nogometaši Olimpije so v nedeljo pred maloštevilnim občinstvom v Stožicah premagali Aluminij z 2:0. Povratnik na trenerski stolček Safet Hadžić je uresničil načrt. Moštvo, ki ga je prevzel šele v petek, je popeljal do treh točk. ''Zelo smo trpeli, a na koncu iztisnili zmago. Tudi to je neka kakovost, da zmagaš takrat, ko ne igraš dobro,'' je pojasnil kapetan Nejc Vidmar. Eden najbolj zaslužnih za to, da so se Kidričani vrnili domov praznih rok.

