Kristjani na cvetno nedeljo stopajo v čas praznovanja velike noči RTV Slovenija Za kristjane se s cvetno nedeljo začenjajo priprave na veliko noč, največji praznik v krščanstvu. Po cerkvah bodo potekali blagoslovi vejic oljk in drugega zelenja, ki ga verniki pogosto povežejo v butare, ki so simbol rodovitnosti in življenja.

