Papež na cvetno nedeljo za ponižnost Cerkve Primorske novice Papež Frančišek je na današnjo cvetno nedeljo na Trgu sv. Petra v Vatikanu blagoslovil palmove in oljčne vejice in pred več deset tisoč zbranimi daroval mašo. Ob tem je opozoril, da sta največja grožnja Cerkvi triumfalizem in duhovna puhlost, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

