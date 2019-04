#foto Papež na cvetno nedeljo za ponižnost Cerkve Dnevnik Papež Frančišek je na današnjo cvetno nedeljo na Trgu sv. Petra v Vatikanu blagoslovil palmove in oljčne vejice in pred več deset tisoč zbranimi daroval mašo. Ob tem je opozoril, da sta največja grožnja Cerkvi triumfalizem in duhovna puhlost, poroča...

Sorodno









Oglasi