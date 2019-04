Pred evropskimi volitvami najbolje kaže skupni listi SDS in SLS Primorske novice Pred evropskimi volitvami najbolje kaže skupni listi SDS in SLS, sledita ji SD in LMŠ, kaže anketa Mediane za Delo. Preference za volitve v DZ so nekoliko drugačne; prva na lestvici priljubljenosti strank ostaja LMŠ, a z manjšo podporo, za njo sta SDS in SD. Vlada in DZ sta dobila slabšo ocena kot marca.

