Raziskave: najbolje kaže LMŠ, SDS/SLS in SD SiOL.net Pred bližajočimi se evropskimi volitvami v javnomnenjskih raziskavah največ podpore dobivajo stranke LMŠ, SD in skupna lista SDS. V anketi Mediane za Delo pred evropskimi volitvami najbolje kaže skupni listi SDS, sledi SD in LMŠ. Nekoliko drugačne rezultate pa prikazuje anketa Vox populi agencije Ninamedia. V tej si namreč SD in LMŠ delita prvo mesto.

