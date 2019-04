Anketa št. 2: LMŠ, SD in SDS bi lahko dobile po dva evropska poslanca, NSi, DeSUS in Levica po enega Reporter Na majskih evropskih volitvah bi po anketi Vox populi agencije Ninamedia SD z nosilko liste Tanjo Fajon in LMŠ z nosilko liste Ireno Jovevo dobili enak delež glasov. Obe bi volilo 16,9 odstotka vprašanih, skupna lista SDS in SLS z nosilcem liste Milanom Z

