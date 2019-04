Notre-Dame: Gasilci so imeli kljub vajam težko delo pri gašenju ognja RTV Slovenija Gasilci so se z ognjem v pariški katedrali Notre-Dame borili skoraj 15 ur, pri tem pa so bili v veliki meri uspešni. Nekateri njihov uspeh označujejo za "skoraj čudež".

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Franc Kangler

Anže Kopitar

Marjan Šarec

Luka Dončić

Miro Cerar