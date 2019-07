Pri Novi Gorici priprli Srba, ki je čez mejo tihotapil državljane Bangladeša Reporter Policisti so na območju Nove Gorice v soboto odkrili tri državljane Bangladeša, ki so ilegalno prišli v državo. Državljana Srbije, ki je bil z njimi, pa so prijeli zaradi suma prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Preiskovalni sodnik je zanj ž

Sorodno















Oglasi