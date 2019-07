Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Močile, Tanča Gora, Rožič Vrh, Hrib, Sela pri Dragatušu, Križevska vas in v Novem mestu izsledili in prijeli 33 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 29 državljani Bangladeša, dvema državljanoma Afganistana, državljanom Pakistana in ...