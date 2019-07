V avtomobilu prevažal pet tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo Dnevnik Policisti policijske postaje Krško so v torek med opravljanjem nalog varovanja državne meje med Kostanjevico na Krki in Zameškim ustavili avtomobil slovenskih registrskih oznak, v katerem je državljan Iraka prevažal tri državljane Sirije in dva...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Irak

Sirija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dragan Tošić

Miro Cerar

Darko Milanič

Zdravko Počivalšek