Razbili balkansko mrežo mednarodnih tihotapcev kokaina Dnevnik V mednarodni kriminalistični operaciji Familia, ki je potekala v Evropi, Aziji in Latinski Ameriki, so razbili kriminalno mrežo na Balkanu, ki jo sumijo obsežne trgovine s kokainom z zasebnimi letali iz Latinske Amerike v Evropo. Prijeli so 16...

