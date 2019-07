Pri razbitju Balkanskega kartela sodelovala tudi slovenska policija 24ur.com Slovenska policija je sodelovala v uspešni globalni operaciji Familia, ki je potekala v Evropi, Aziji in Latinski Ameriki. V omenjeni operaciji so razbili Balkanski kartel, ki naj bi z zasebnimi letali iz Latinske Amerike v Evropo in Azijo tihotapila kokain. Prijeli so 16 osumljencev, med katerimi so tudi policisti, in zasegli več kot tono kokaina ter dva milijona evrov gotovine.

