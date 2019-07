#foto Slovenci sodelovali v operaciji Familia: balkanskemu kartelu zasegli tono kokaina in dva milij Dnevnik Policisti so razbili mednarodno kriminalno združbo, ki je z zasebnimi letali tihotapila kokain. V preiskavi, ki je sočasno potekala na treh celinah, je sodelovala tudi Slovenija. Prijeli so 16 osumljencev, zasegli tono kokaina ter dva milijona evrov...

Sorodno





Oglasi