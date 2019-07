Razmere v Slovenski vojski dobivajo nove razsežnosti iz tedna v teden, po številnih odpovedih in čistkah se je zdaj načelnica generalštaba Alenka Ermenc z disciplinskim postopkom spravila še nad predsednika Sindikata vojakov Slovenije Gvida Novaka. Očita mu, da je s podajanjem izjav in stališč težje kršil vojaško disciplino, SVS in Novak pa se bodo odzvali s kazensko ovadbo proti Emenčevi zaradi p ...