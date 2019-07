Generalštab SV: Razlog za disciplinski postopek zoper Novaka ni v njegovem sindikalnem delovanju Dnevnik Disciplinski postopek zoper predsednika Sindikata vojakov Slovenije (SVS) Gvida Novaka je uveden zaradi njegovega delovanja kot pripadnika Slovenske vojske, in ne zaradi njegovega sindikalnega delovanja, so poudarili v generalštabu SV. Pojasnili so...

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Primož Roglič

Darko Milanič

Metod Dragonja

Zlatko Zahovič