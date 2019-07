Generalmajorka izgublja razsodnost in ovaja vse po vrsti. Pahor in Šarec pa s prstom kažeta na Erjav Pozareport.si GRE SAMO ZA MAŠČEVANJE! Po kazenski ovadbi zoper avtorja teh vrstic in brigadirja Mihe Škerbinca, sporno razrešenega poveljnika sil, je Alenka Ermenc, Načelnica Generalštaba Slovenske vojske, zdaj "ovadila" še Gvida Novaka, predsednika sindikata vojakov, ker naj bi medijem "grdo" govoril o vojski. Kot častnika-nadporočnika ga je spravila v disciplinski postopek, ki se začne že danes, 30. julija, e ...

