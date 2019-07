Aktualna vlada Marjana Šarca po izsledkih ankete, ki jo je za POP TV opravil inštitut Mediana, še krepi stabilno podporo. Ne glede na to, da je ista televizija ravno včeraj objavila raziskavo, da je doslej delala najmanj in sprejela med vsemi vladami v zgodovini daleč najmanj zakonov in podzakonskih aktov.