AVK: Združitev Dnevnika in Večera ne onemogoča učinkovite konkurence RTV Slovenija Združitev Dnevnika in Večera po oceni varuha konkurence ne omogoča zmanjšanja ali ne onemogoča učinkovite konkurence, izhaja iz odločbe, ki jo je AVK objavila na spletni strani. Z njo so minuli petek prižgali zeleno luč združitvi.

